آخرها التغريدات الصوتية.. 4 خدمات جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي

في السنوات الأخيرة أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فمن خلالها يمكن التواصل مع الأخرى في أي وقت وأي مكان، كما أن أغلبها مجاني، وتبذل الشركات المطورة لشبكات السوشيال ميديا جهدها لتطوير مميزاتها، كان آخرها التغريدات الصوتية للتويتر.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، أبرز المميزات الجديدة التي أطلقتها شركات المطورة لمواقع اسوشيال ميديا تويتر، فيس بوك، وواتساب.

التغريدات الصوتية على موقع تويتر

تطور تويتر ميزة جديدة لمستخدميها، وهي إمكانية طرح التغريدات الصوتية سريعة، للتغلب على مشكلة الحد الأقصى للحروف.

وذكرت "تويتر" أن الميزة الجديدة ستتوفر لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "ios" فقط خلال الأسابيع القادمة، ولا يوجد موعد لتوفر تلك الميزة على هواتف الأندرويد أو مواقع التصفح بعد.

وسيجد المستخدمون خيار تسجيل رسالة صوتية سريعة إلى جانب خيارات إرفاق صورة أو فيديو أثناء كتابة تغريدة جديدة ، حسبما ذكرت تويتر عبر حسابها الرسمي.

حفظ رسائل المسنجر بعيدا عن أعين المتطفلين عبر تطبيق فيس بوك

تقوم فيس بوك باختبار ميزة جديدة لتطبيق ماسنجر، تسمح للمستخدمين حماية رسائلهم بعيدًا عن أعين المتطفلين.

ويحتاج تفعيل تلك الخاصية على مصادقة هويتهم باستخدام (Face ID) أو (Touch ID) أو رمز المرور قبل أن يتمكنوا من عرض البريد الوارد، حتى في حال كان الهاتف غير مقفل.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تعيين فترة زمنية محددة بعد مغادرة التطبيق، بحيث يحتاج التطبيق بعد مرور هذه الفترة الزمنية إلى إعادة المصادقة.

المدفوعات والبحث السريع في الرسائل على تطبيق واتساب

يختبر تطبيق واتساب خاصية جديدة تساعد في استكتشاف الرسائل النصية أسرع بكثير وأقل إزعاجًا، ولا تزال تلك الخاصية قيد التطوير.

ومنذ أيام قليلة أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة، تسمى المدفوعات الشخصية، ولكن في بلد واحد فقط، وهو البرازيل، تسمح بإرسال الأموال وتلقيها عن طريق تطبيق المراسلة.