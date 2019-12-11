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انطلاق معرض Cairo ICT

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3 صنايع "ملهمش علاقة ببعض": فرَّان وإمام مسجد وصاحب محل عطور

3 صنايع "ملهمش علاقة ببعض": فرَّان وإمام مسجد وصاحب محل عطور

13 معلومة عن نظام "النقل الذكي" لحركة المرور على الطرق السريعة

13 معلومة عن نظام "النقل الذكي" لحركة المرور على الطرق السريعة

كارمن سليمان تستعد لطرح "بصاتك" مع مصطفى جاد

كارمن سليمان تستعد لطرح "بصاتك" مع مصطفى جاد

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مبروك عطية: يحق للأبوين تفتيش وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأبنائهم

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كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

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