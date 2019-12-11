مبروك عطية: يحق للأبوين تفتيش وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأبنائهم

شدد الداعية الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفشاء أسرار البيوت، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عطية إن إفشاء أسرار البيوت سواء من الزوج أو الزوجة من الكبائر مثل الانتحار "ينبغي أن البيت يبقى تربة وميطلعش منه سر أبدًا ودي كبائر كبيرة جدًا".

وأكد عطية أن الشرع حدد حالة واحدة يمكن أن يتحدث فيها الزوجين وهو أن تكون بينهم مشكلة كبيرة مشيرًا "في هذه الحالة يجب الاحتكام إلى شخصين فقط، النوارة اللي في عيلة الزوجة والنوارة اللي في عيلة الزوج".

وحذر عطية من إفشاء الأسرار الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن المشاكل الشخصية بين الأزواج لأنه يسبب مشاكل تصل للطلاق فيما بعد.

وأكد أنه من حق الأبوين تفتيش ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأبنائهم، وقال عطية إن الإبناء لا خصوصية لهم طالما يخضعون لتربية الأبوين: "مفيش حاجة اسمها خصوصية طالما أنا بربيه ومالوش خصوصية عندي غير إني لا أطلع على عورته".