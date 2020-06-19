بكل سهولة.. كيف يمكنك التحكم في المحتوى الذى يشاهده أطفالك على يوتيوب؟

جميعنا يقلق على أولاده من المحتوى الذى يقدم على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا منصة يوتيوب، والذي قد يتضمن مشاهد غير لائقة للطفل.

أصبح الأمر الآن مختلفا بعد أن أتاحت ميزة (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode في موقع (يوتيوب) YouTube للوالدين حجب جميع مقاطع الفيديو التي تتضمن "المواضيع العنيفة أو التي هي للبالغين" والتي يجب ألا يشاهدها الأطفال الذين يستخدمون الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي الخاص بك.

وترصد الوطن في هذا التقرير خطوات تفعيل وضع تقييد المحتوى في يوتيوب عند استخدام الأطفال.

عند تفعيل (وضع تقييد المحتوى) في الحاسوب أو تطبيق الهاتف الذكي، فإن التغيير سيكون في الجهاز نفسه فقط، ومن ثم يجب عليك تسجيل الدخول في كل جهاز أو متصفح آخر بشكل فردي لتفعيل الميزة.

أولًا: في متصفح الويب في الحاسوب:انتقل إلى موقع يوتيوب في متصفح الويب في الحاسوب، ثم سجل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.من القائمة المنسدلة اضغط على خيار (Restricted Mode).

في مربّع الحوار الذي يظهر على الشاشة، اضغط على زر التبديل المجاور لتفعيله.ثانيًا: في الهاتف أو الحاسوب اللوحي:انتقل إلى تطبيق يوتيوب في هاتفك.بعد تسجيل الدخول إلى حسابك؛ اضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، ثم من القائمة المنسدلة اختر (عام) General.فعّل (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

ملاحظة: لمستخدمي هواتف آيفون أو آيباد، ستجد مفتاح تفعيل الميزة بين خياري (الوضع الداكن) Dark Mode و Play HD On Wi-Fi Only، لتفعيل الميزة اضغط على مفتاح التبديل.

ومن خلال حسابك في جوجل يمكنك تخصيص حسابات معينة في التطبيق عبر تبويب