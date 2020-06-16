أمسية غنائية من ليالي مهرجان الموسيقى العربية على "يوتيوب" الخميس

يقضي متابعو قناة وزارة الثقافة، على اليوتيوب الأمسية المذاعة في التاسعة مساء الخميس 18 يونيو، بين فنون الموسيقى والغناء والمسرح، وتبدأ بمختارات غنائية من ليالي مهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وتضم الأمسية نخبة من أعمال الطرب العربي يؤديها محمد محسن (مصر)، صفوان بهلوان (سوريا) إلى جانب عدد من الألحان الشهيرة يعزفها سوليست الكمان والربابة محمود سرور.

وفى الحادية عشرة مساء وضمن مبادرة (اضحك .. فكر .. اعرف) تبث المسرحية الغنائية "المغفلة" من إخراج سامح بسيوني ومستلهمة من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الروسي العالمي أنطون تشيكوف تحليل صوتي للمخرج الكبير سمير العصفوري وتقديم الدكتور علاء عبد العزيز، وتدور حول مربية تدعى يوليا فاسيليفنا تعمل لدى إحدى الأسر ويمر شهران دون أن تحصل على أجرها ولم تعترض، فيلاحظ رب الأسرة ذلك فيبدأ في تلقينها درساً عن الحياة.