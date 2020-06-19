رحلته من الإصابة حتى الوفاة.. معلومات قد لا تعرفها عن القس بيشاي نعمان

انقلبت صفحات رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الأقصر إلى دفاتر عزاء عقب إعلان الكنيسة القبطية وفاة القس بيشاي نعمان، كاهن دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، التابع لإيبارشية الأقصر إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 53 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ 22 سنة بقليل.

"الوطن" استعرضت أبرز المراحل التي مر بها القس الراحل خلال حياته خاصة تلك التي زامنت إصابته حتى نياحته "وفاته".

1- ولد القس بيشاي نعمان في 24 ديمسبر عام 1967ميلادية بقرية الزينية بحري التابعة لمركز الزينية شمال مدينة الأقصر.

2- عُرف قبل الكهنوت باسم "صموئيل" وعمل لفترة ليست بالقصيرة بقطاع السياحة.

3- سيم كاهنًا على دير القديسين بالطود، في أبريل 1998، واستمر في خدمته الكهنوتية بالدير لمدة وصلت الى 22 عاما.

4- قبل أسبوع أعلن القمص صرابامون الشايب، أمين دير القديسين الشايب بالأقصر، عن إصابة "نعمان" بفيروس كورونا.

5- الإصابة بالوباء التاجي حدثت أثناء قيام القس الراحل بالصلاة على أحد المتوفين، والذي يعتبره طقسا روحيا لا يمكن منعه.

6- بدأ القس بيشاى رحلته العلاجية ضد الفيروس بالحجر المنزلي لكن بدير القديسين، تحت رعاية الأنبا يوساب وإشراف عدد من الأطباء.

7- وقتها أكد أمين دير القديسين أن القس المصاب بصحة جيدة والمرض كان لا يزال تحت السيطرة مما أوحى بأن الأمور كانت تسير في تحسن مستمر.

8- منذ يومين تم نقل القس الراحل لمستشفى العزل بعد تدهور الحالة الصحية له مع تأكيد أمين الدير على سلبية جميع تحاليل الآباء الكهنة وعائلاتهم والعاملين بالدير.

9- وأمس أعلنت الكنيسة الأرثوئكسية نياحة "وفاة" القس بشاي نعمان عن عمر ناهز الـ53 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا وترأس نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، صلاة تجنيزه دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود، وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص لأسقف عام الأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية فور معرفة خبر رحيله.

10- يعد القس الراحل بيشاي نعمان رابع كاهن داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يتوفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعد القمص بولا عياد، كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا في القليوبية، والراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، المرشح البابوي السابق في الانتخابات البابوية ، والقس بيشوي عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء.