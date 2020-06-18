مدير مستشفى الأقصر: عزلت نفسي منزليا "13 يوم" بعد إصابتي بكورونا

قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، إنه أصيب بفيروس كورونا، ما استلزم مكوثه في منزله مدة 13 يوم.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، إن فيروس كورونا مثله كأي فيروس آخر، وتدور حوله الكثير من الشائعات التي قد ترهب المجتمع المصري: "الناس متصوره إنه قاتل، ولكن ده لأصحاب الأمراض المزمنة فقط".

وأوضح أنه لم يصب أيًا من أفراد أسرته، بينما أصيب هو بسبب طبيعة عمله في المستشفى: "نصيحتي للناس الحفاظ على الحالة النفسية، وكمان يحافظوا على صحتهم النفسية أثناء الإصابة بالفيروس لإتمام الشفاء".