محافظ أسوان يوجه بسحب رخصة سائق ميكروباض خالف إجراءات الوقاية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء أمس، في أثناء مروره الميداني اليومي بسحب رخصة سائق إحدى سيارات الميكروباص الأجرة بطريق السادات مع توقيع الغرامات المقررة؛ لعدم ارتداء السائق للكمامة، مكلفا مسؤولي المرور بتشديد الرقابة المرورية؛ للتأكد من التزام قائدي المركبات المختلفة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، مع سرعة تحرير المخالفات وتوقيع الغرامات المالية في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدي الكمامة.

وتفقد عطية موقع قطعة أرض فضاء مجاورة لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجها رئيس الشركة بسرعة إعداد دراسة مفصلة تتضمن عدد من المقترحات الخاصة باستغلال هذه الأرض وعرضها؛ لبحث الاستفادة منها على الوجه الأكمل، مع ضرورة قيام مركز الـ GIS برفع مساحة المنطقة؛ لبيان موقف شبكات البنية الأساسية بالأرض التي تقع على مساحة 1200 م2.