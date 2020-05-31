طلاب "طب أسنان القناة" يطالبون بإجراء اختبارات العملي إلكترونيا
كتب:
جمال حراجى
04:42 ص | الأحد 31 مايو 2020
أصدر طلاب الفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، بيانا بالأمس طالبوا فيه وزيرالتعليم العالي، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، بأن تكون اختبارات العملى لنهاية العام إلكترونيا نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من تفشى فيروس كورونا وحماية لهم من الإصابة، حيث أنهم يمثلون مختلف محافظات الجمهورية مثل شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة، والشرقية وغيرها من المحافظات مما يؤدى إلى إختلاط جموع الطلاب بأعداد ليست بالبسيطة من الناس لوصولهم للجان الإمتحانات مما يعرضهم لخطرالإصابة، والمدينة الجامعية تستخدم هذه الأيام كحجر صحى، والتعامل المباشر مع المرضى فى مستشفى الطلبة يعد خطرًا عليهم.
وأكد الطلاب فى بيانهم اقتراح بإجراء الاختبارات إليكترونيا بالطرق الآتية: الاختبارات الإلكترونية وبالفعل وزير التعليم العالي أشاد في أكثر من حوار معه بالتعليم عن بعد وما قدمه لذا فما المانع من استكمال هذا باختبارات على منصات التعليم عن بعد، وأن ذلك يأتي تماشيًا مع تقييم العام النهائي بمتوسط درجات الطالب لكافة الأعوام الدراسية السابقة، بالإضافة إلى مطالبة الطالب بأبحاث في كل مادة علي غرار سنوات النقل.