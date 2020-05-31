 طلاب "طب أسنان القناة" يطالبون بإجراء اختبارات العملي إلكترونيا

أصدر طلاب الفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، بيانا بالأمس طالبوا فيه وزيرالتعليم العالي، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، بأن تكون اختبارات العملى لنهاية العام إلكترونيا نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من تفشى فيروس كورونا وحماية لهم من الإصابة، حيث أنهم يمثلون مختلف محافظات الجمهورية مثل شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة، والشرقية وغيرها من المحافظات مما يؤدى إلى إختلاط جموع الطلاب بأعداد ليست بالبسيطة من الناس لوصولهم للجان الإمتحانات مما يعرضهم لخطرالإصابة، والمدينة الجامعية تستخدم هذه الأيام كحجر صحى، والتعامل المباشر مع المرضى فى مستشفى الطلبة يعد خطرًا عليهم.

وأكد الطلاب فى بيانهم اقتراح بإجراء الاختبارات إليكترونيا بالطرق الآتية: الاختبارات الإلكترونية وبالفعل وزير التعليم العالي أشاد في أكثر من حوار معه بالتعليم عن بعد وما قدمه لذا فما المانع من استكمال هذا باختبارات على منصات التعليم عن بعد، وأن ذلك يأتي تماشيًا مع تقييم العام النهائي بمتوسط درجات الطالب لكافة الأعوام الدراسية السابقة، بالإضافة إلى مطالبة الطالب بأبحاث في كل مادة علي غرار سنوات النقل.