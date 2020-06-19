مهندس بمصنع الجلالة: اكتشفنا خامات جديدة في الرخام والجرانيت

قال المهندس أحمد، أحد المهندسين العاملين في مصنع الجرانيت بمدينة الجلالة، إن بلوكات الجرانيت تأتي للمصنع من المحاجر ويتم تجهيزها عن طريق عملية الانتقاء والتوجيه، "الأوردر بيجي من المبيعات وباخد الأوردر وبشوف المقاسات وأطلع اختار البلوك عشان أقلل من عملية الهدر للبلوك وآخد أكبر استفادة منه".

وأضاف المهندس المصري، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، إن المصنع يشارك في العديد من المعارض كان آخرهم معرض دبي، وكان من المفترض المشاركة في أحد المعارض في الصين ولكن جرى إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن الماكينات في المصنع إيطالية وكل العملاء المتعاملين مع المصنع تشيد بالمقاسات والشكل النهائي والجودة، "بنختار البلوكات على أعلى ما يكون".

وأشار"أحمد" إلى أن الخامات الموجودة في مصر مميزة عن باقي العالم، لافتا إلى أنهم اكتشفوا خامات جديدة في الرخام والجرانيت كما أنهم يحصلون من أصحاب المحاجر الأخرى خامات لا تتواجد لديهم لبعد مسافة محاجر الجرانيت، موضحا أن وردية العمال تبدأ في السابعة صباحا حتى السابعة مساء وفي المنتصف راحة ساعة فقط ويجرى العمل يكون لمدة 22 يوما عمل و8 أيام أجازة في الشهر، ويفضل أغلب العمال الحصول على أجازتهم متصلة نظرا لأن العمال من جميع المحافظات.