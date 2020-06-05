مسؤول بـ"الجلالة": استخدمنا 260 ألف طن متفجرات لتمهيد الطريق

قال مجدي إبراهيم، مهندس تنفيذ أعمال الطرق بمدينة الجلالة، إن طريق الجلالة مشروع قومي لمدينة عالمية على الأراضي المصرية، والذي يمتد بطول 82 كم من العين السخنة حتى الزعفرانة، واصفا الطريق بأنه معجزة تمت على أرض مصرية.

وأضاف إبراهيم، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن طريق هضبة الجلالة أنشئ بهدف استبدال الطريق القديم الساحلي في العين السخنة للزعفرانة، مشيرا إلى أن حجم الحفائر التي حدثت في هضبة الجلالة تعادل 4 أضعاف حجم الحفائر التي حدثت للسد العالي، حيث وصل حجم الحفائر به إلى 54 مليون متر مكعب.

وأوضح أن طريق الجلالة يتكون من اتجاهين، وكل اتجاه يتكون من 3 حارات مرورية، وهو طريق حر، مؤكدا أن أعمال النسف تمت بمعدلات عالية من الأمان، كاشفا عن أنه جرى استخدام 260 ألف طن من المتفجرات على طول الطريق بالكامل.

وتابع بأن أعمال الحفر والردم بمشروع هضبة الجلالة جرت على مدار عام و8 أشهر مدة تنفيذ المشروع.