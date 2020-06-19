غلق وتشميع مصنع كمامات دون ترخيص بصدفا في أسيوط

تمكن فريق مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط من ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بقرية الواعضله دائرة المركز وجرى غلق المصنع وتشميعه بمعرفة الشرطة

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة صدفا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بوجود مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات بقرية الواعضله دائرة المركز

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية وتبين أن المصنع بدون ترخيص وجرى التحفظ على المضبوطات وضبط المدير المسئول عن المصنع و تشميع وغلق المصنع وجرى تحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة