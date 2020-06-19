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غلق وتشميع مصنع كمامات دون ترخيص بصدفا في أسيوط

كتب:

سعاد أحمد
03:20 م | الجمعة 19 يونيو 2020
أرشيفية

أرشيفية

تمكن فريق مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط من ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بقرية الواعضله دائرة المركز وجرى غلق المصنع وتشميعه بمعرفة الشرطة

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة صدفا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بوجود مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات بقرية الواعضله دائرة المركز

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية وتبين أن المصنع بدون ترخيص وجرى التحفظ على المضبوطات وضبط المدير المسئول عن المصنع و تشميع وغلق المصنع وجرى تحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة