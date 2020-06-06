وزيرة البيئة: مخلفات مصابي كورونا تدفن مباشرة على عمق 5 أمتار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يجب وضع مخلفات الشخص المصاب بفيروس كورونا، في كيس منفصل، ويمكن الكتابة عليه أن به مخلفات مصاب كورونا، من الخارج، كخطوة تساعد جامعي القمامة على التخلص منها بطريقة صحيحة وآمنة، موضحة أن المخلفات العادية يجري تجميعها في محطة وسيطة ومؤقتة لجمع القمامة، ومنها يجري نقلها لمصنع التدوير، ثم دفن المخلفات المستخرجة من المصنع بشكل آمن.

وأضافت "فؤاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن المخلفات الناتجة من شخص مصاب يجري دفنها بشكل مباشر دون مرورها على المحطة الوسيطة أو إعادة تدويرها من جديد، لافتة إلى أنه يجري دفنها في خلية منفصلة عمقها 5 أمتار، ويجري ردمها بالجير، لضمان عدم مخالطتها مع مخلفات أخرى أو إعادة استخدامها.

وأشارت إلى أنه منذ انتشار جائحة كورونا في شهر فبراير الماضي، قامت الوزارة، بعدة إجراءات بالتنسيق مع كامل الوزارات، حيث جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لبحث الإجراءات الخاصة بعمال النظافة أو عزل قرية، ويجري تدريب الجهات المحلية في القرى للتخلص من المخلفات بشكل صحيح.