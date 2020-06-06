وزيرة البيئة تكشف الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة والقفاز الطبي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة أصدرت إرشادات التخلص من الكمامة بعد استعمالها مند شهر ونصف، ضمن الإجراءات التي وضعتها للتخلص من المخلفات، "من شهر أو شهرين كان كل بيت مصري فيه كمامات وقفازات، حتى قبل إلزامها على المواطن الأسبوع الماضي".

وأضافت "فؤاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنه لا يمكن التعامل مع الكمامة المستعملة على أنها مثل الورقة العادية أو بقايا طعام، لافتة إلى أنه من مهمات الوقاية الطبية التعامل مع النفايات الطبية، والتي تعد مخلفات خطرة، ويتم التعامل معها بصورة مختلفة.

وأوضحت أنه يجب علينا أن نتعامل مع القفازات والكمامات المستعملة مثلما نتعامل مع أيدينا، حيث يتم غسل اليدين جيدا بالماء والصابون للتخلص من فيروس كورونا، وهو ما يتم تطبيقه أيضا مع القفاز والكمامة، بحيث يتم غسل اليدين لمدة 40 ثانية بالماء والصابون ثم خلع الكمامة والقفاز، ثم يتم تقطيعهما قطعا صغيرة، والهدف من ذلك منع نقل العدوى لصندوق القمامة، وبالتالي لجامع القمامة، وحتى لا يعاد استخدامها مرة أخرى.