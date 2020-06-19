عندليب الدقي وX-Men.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "مدافن مفروشة للإيجار" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "أم العروسة" الساعة 3 عصرًا، والفيلم الكوميدي "عندليب الدقي" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "الخلية" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "كتكوت" الساعة 10 مساءً، والفيلم الرومانسي "نور عيني" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم I, Robot الساعة 3 عصرًا، وفيلم Transformers بجزئيه الساعة 5 و8 مساءً، وفيلم X-Men الساعة 11 مساء.

سيما

عرض فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "آه يا ليل يا زمن" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "الأستاذ مزيكا" الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً.

MBC مصر2

عرض مسلسل "الخانكة" الساعة 4 عصرًا، و"ليالي أوجيني" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ساحرة الجنوب" الساعة 9 مساءً، و"أبو عمر المصري" الساعة 11:45 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "حقي برقبتي" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "الوتد" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

النهار

عرض برنامج "شارع النهار" الساعة 4 عصرًا.