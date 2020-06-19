مديريات شمال سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة بالكحول والكمامات

تستعد مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لتوزيع كمامات وكحول على طلبة الثانوية العامة ابتداء من الاحد القادم 21 من يونيو حتى 21 من يوليو، اى لمدة شهر وهى فترة الامتحانات بالكامل.

قال ايهاب حسن بيتا مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء انه تم تشكيل لجنة من طلائع برلمان الشباب والتى سوف تقف امام لجان الامتحان طوال فترة الامتحانات لتوزيع الكمامات على الطلاب وايضا الكحول وذلك للحفاظ على الطلاب ورعايتهم ومنع اصابتهم من الفيروس نتيجة الاحتكاك ونشر ثقافة التباعد السلمى.

وكان اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء قد اكد فى تصريح له فى برنامجة الاسبوعى "اسأل المحافظ "المذاع على راديو شمال سيناء" أنه تم الانتهاء من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة،وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول وعمل اختبارات الحماية المدنية ومنظومة الإطفاء باللجان والانتهاء من أعمال النظافة.

وذلك بالتنسيق بين جميع المديريات ومجالس المدن بالمحافظة، والعمل على فتح لجان مشتركة لمراقبة جميع التداعيات المحتملة.

فيما شدد المحافظ على رؤساء المدن من متابعة الانتهاء من تجهيز وفرش استراحات المدرسين المكلفين بالمراقبة بمدن المحافظة.

بدوره قال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء انه سوف يتم توقيع الكشف الطبي علي الملاحظين فور وصولهم من خارج المحافظة ويتم الكشف بالاستراحة قبل بدء الامتحانات والاختلاط بالطلاب والمعلمين داخل المحافظة ومتابعة جميع المستجدات من خلال لجان طبية سوف تتواجد بجميع المقرات.

أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة شمال' على أن الامتحانات سيؤدن الامتحانات 2944 طالبًا وطالبة .. موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة وهى 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح ، وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية وتتجهيز الكمامات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان على الطلاب الذين لم يتسلموا كمامات من الشباب والرياضة .

الجدير بالذكر انه تم ، تجهيز 15 استراحة لرؤساء وملاحظى اللجان بالقرب من لجان الامتحانات بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ، منها لجنة للسيدات فى العريش، مع تخصيص 6 حافلات لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح المنقولين الى العريش، الى لجان الامتحانات فى حى الكوثر بالشيخ زويد .