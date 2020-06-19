بالصور.. رئيس حي غرب القاهرة يتابع الإجراءات الاحترازية بلجان الثانوية

أجرى اللواء محمد عقل، رئيس حي غرب القاهرة، جولة تفقدية بعدد من المدارس بمنطقة الزمالك وجاردن سيتي للاطمئنان على منظومة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وتجهيز بوابات التطهير والتعقيم بالمدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها الاحد المقبل.

كما تفقد رئيس حى غرب القاهرة الفصول الدراسية ودورات المياه،وأعطى تعليماته بتطهير بعض المدارس مثل مدرسة الزمالك المشتركة وذلك بمعاونة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالطب الوقائي مشددا علي ضرورة الحفاظ علي النظافة الدائمة.

وأكد عقل علي متابعة فريق العمل برفع الإشغالات بمحيط كل مدرسة ورفع كفاءة الانارة والطرق ،لافتا الى وجود أكثر من ثلاث حملات يومية لتنفيذ هذه التعليمات بمشاركة جميع الإدارات المعنية.