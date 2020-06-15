"تعليم القاهرة": نزول الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام "وارد"

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنه يمكن النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام الذي اعتمده محافظ القاهرة بحد أدنى 254 درجة.

وأضاف مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لـ"الوطن": "يمكن النزول بالحد الأدنى طبقا للفراغات المتاحة بالإدارات التعليمية وذلك سيتم حصره بعد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية".

جدير بالذكر أنَّ التنسيق سيتم تقسيمه إلى 3 مراحل الأولى تبدأ من الأربعاء 1 يوليو 2020 إلى السبت 4 يوليو 2020 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة، والمرحلة الثانية من الأحد 5 يوليو 2020 وحتى الخميس 9 يوليو 2020 ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 270 درجة، والمرحلة الثالثة تبدأ من السبت 11 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2020 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين السابقتين.