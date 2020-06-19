مؤتمر افتراضي لـ"البحث العلمي" لطلاب الدراسات العليا في الوطن العربي

دعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية، طلاب الدراسات العليا للمشاركة في المؤتمر العربي الافتراضي الأول لطلاب الدراسات العليا تحت عنوان "التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها فى خدمة التنمية المستدامة بالوطن العربى"، والذي سيقام في الفترة من 21-23 يونيو 2020 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية WWW.ASRT.SCI.EG، وتنظمة المدرسة العلمية البحثية المصرية ومجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في ضمن أهداف الأكاديمية؛ لتسخير كل إمكاناتها للمعاونة في بناء الإنسان المصري، وتأهيل الكوادر العلمية الشابة والمعاونة في بناء قاعدة علمية في العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويستهدف المؤتمر شباب الباحثين من طلاب الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثية بالوطن العربى بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين جامعات الوطن العربي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبادل الافكار وفرص التعاون بين شباب الباحثين بالوطن العربي، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لشباب الباحثين من طلاب الجامعات والمراكز البحثية بالوطن العربي، كما سيتناول المؤتمر 54 ورقة بحثية فى المجالات الهندسية والبيئة والطبية والزراعية وأمن المعلومات.