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محمود مسلم

صور.. ضبط مصنع لإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات في شقة بالعمرانية

كتب:

سلامة عامر
02:39 م | الجمعة 19 يونيو 2020
ضبط مصنع لانتاج كمامات غير مطابقه للمواصفات داخل شقه بالعمرانية

ضبط مصنع لانتاج كمامات غير مطابقه للمواصفات داخل شقه بالعمرانية

تمكنت أجهزة حي العمرانية برئاسة محمد نورالدين، من ضبط شقة سكنية تدار دون ترخيص؛ لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية، بالتنسيق مع قوة من شرطة مرافق الحي بقيادة المقدم أحمد الدسوقي وقوة من قسم شرطة العمرانية.

وأكد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، استمرار حملات الإشغالات الليلية على المحلات غير الملتزمة بالغلق في أوقات الحظر، والمحلات والأكشاك المتعدية على أرصفة المشاة بشوارع مستشفى الصدر والسلام من ترعة الزمر والثلاثيني وخاتم المرسلين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.