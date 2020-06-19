ضبط شخص لقيامه بمشاركة منشورات على حسابه الشخصى بـ"فيس بوك" للترويج لبيع قطع أثرية وعملات 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة " الإنترنت ".. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام(عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) .. بنشر مشاركات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية وعملات أجنبية نظير مقابل مادى.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاجتم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى على آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها وصور لقطع أثرية.بمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للترويج والوساطة للراغبين من المواطنين فى بيع وشراء قطع أثرية وعملات أجنبية عبر موقع التواصل الإجتماعى بغرض النصب عليهم والإستفادة منهم مادياً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.