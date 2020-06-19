بعد 28 يوما بعزل الإسماعيلية.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت نتائج التحليل الثالث للفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إيجابية تحليلها الثالث، واستمرار تواجد الفيرس في جسدها رغم إصابتها بكورونا منذ 28 يوما.

وقالت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، لـ"الوطن"، إن والدتها لا تزال في الرعاية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي، مشيرة إلى أنها تستوعب كل ما حولها ولم تفقد الوعي، وطالبت أميرة جمهور ومحبي الفنانة رجاء الجداوي بالدعاء لها.

كانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، نشرت أمس صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" من الطفولة، وعلقت عليها قائلة، "يا رب اشفيها"، لتتوالى عليها التعليقات متمنين الشفاء لوالدتها.