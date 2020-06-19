الغد: جولات بالمحافظات لعرض برنامجنا على المواطنين استعدادا للانتخابات

قال موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، إن الحزب في جميع المحافظات يعمل على تعريف المواطنين على برنامجه، وخلال الأيام المقبلة سنعقد سلسلة من الندوات التثقيفية للشباب والمرأة في إطار الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد موسى لـ"الوطن"، أن الحزب مستمر في عمل جولاته الميدانية المكثفة في كل محافظات لدعم المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، وحل مشاكل الشارع بالتعاون مع المسئولين المعنيين.

وأضاف أن الحزب يضع الشباب والمرأة على رأس أولوياته ويسعى خلال الفترة المقبلة لتدريبهم على العمل السياسي والحزبي وتأهيلهم بشكل قوى لخوض الاستحقاقات الدستورية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية الشعبية.

وتابع أن الحزب استطاع أن ينشط في كل المحافظات خلال انتشار فيروس كورونا سواء من خلال المبادرات الداعمة للمواطنين أو الحملات التوعوية للوقاية من الفيروس، ومستمرون في العمل في هذا الإطار بالتزامن مع الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة.