 ضبط مرتكبى واقعة سرقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الجريمة وملاحقة وضبط مرتكبيها لاسيما العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم السرقة.. فقد تابعت أجهزة مديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضماً قيام شخصان "أحدهما يستخدم عكاز طبى" يستقلان سيارة فان بسرقة بطارية من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.

بالفحص وسؤال صاحب الحساب المشار إليه قرر بإكتشافه سرقة بطارية من داخل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبمراجعة كاميرات المراقبة تحصل على مقطع الفيديو لسالفى الذكر حال قيامهما بإرتكاب الواقعة وقيامه بنشره عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك".. وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات توصلت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تحديد مرتكبى الواقعة ("لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة فان "ملك وقيادة احدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط البطارية لدى عميلهما "سىء النية" المقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.