إنفوجراف.. أبرز تصريحات رئيس "النواب" خلال أسبوع

كان المجلس وافق على اتفاقيتين هما، قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل اتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي في العالم، يجب أن يحافظ على استقراره المالي والنقدي والاقتصادي في ظل أزمة جائحة كورونا.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألفا 420 دولارا أمريكيا؛ لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصائيات.