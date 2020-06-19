بالصور.. حملة نظافة لأعماق مياه البحر الأحمر 

نظمت محميات البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، حملة لتنظيف قاع البحر بالتنسيق مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية وجمعية المحافظة على البيئة، وذلك فى الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري، تحت رعاية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك فى إطار مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية اتحضر للاخضر.

أشارت سها الرملي مديرة التسويق بجمعية المحافظة على البيئة أن المبادرة تستمر بتنظيف الشواطئ بمدن البحر الأحمر حتى التاسع والعشرين من شهر يونيو الجارى فى أولى انشطة مبادرة رئيس الجمهورية اتحضر للاخضر لحماية التنوع البيولوجى بعدد من مواني البحر الأحمر منها المينا السياحي و مارينا نادي الرياضات بالغردقة و مارينا الألومنيوم بسفاجا ومارينا مرسى بمشاركة 20 غواص.

قال أحمد بيجو احد المشاركين، أنه حفاظاً على سلامة وصحة المشاركين يتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين المشاركين وتقسيمهم إلى. مجموعات مكونة من 5 غواصين وتعيين المهام لهم وتم التشديد عليهم في حالة اتصال بشخص مريض يرجى إحضار شهادة طبية من مركز مختص في طب الأعماق قبل المشاركة.

وفي تصريحات صحفية لياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الحملة تعتبر هى أول أنشطة مبادرة اتحضر للاخضر فى مجال حماية التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللاجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى و القطاع السياحى فى الانشطة البيئية .

واوضحت وزيرة البيئة أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية و التنوع البيولوجى بالإضافة الى دمج المجتمع المدنى والعاملين فى قطاع السياحة فى برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجى والحفاظ على استدامتها .

و اشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إقامة حملة النظافة يأتى استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة و غير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئى وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية .