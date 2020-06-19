فيديو.. البابا يطالب بالصلاة للمساجين: حياتهم ضيقة وأيامهم صعبة

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية، كما أعلن المركز عن بث البرنامج على موقع "الساوندكلاود".

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، تحدث البابا عن الإصحاح الثاني عشر من "إصحاح الرسل"، وطالب البابا الأقباط، بالصلاة من أجل الذين في السجون في كل مكان بالعالم، وقال البابا، إن السجون تضم كثيرون سقطوا في جرائم متنوعة وانتزعت منهم حريتهم، مشيرا إلى أن الحياة في السجن "حياة ضيقة وأيام صعبة".

وأضاف البابا، أنه توجد في الكنيسة "خدمة السجون"، ونصلي للمسجونين أن ربنا يخفف عليهم ويتوبوا ويصححوا فكرهم الرديء، ويكون السجن فرصة حياة جديدة وتوبة وتصحيح.

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وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط يوم الإثنين الماضي وتستمر لمدة 34 يوما.