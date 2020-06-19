محذرا من كارثة.. فرج عامر: صيدلية الإسعاف تحولت لبؤرة تفشي لكورونا

انتقد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشاهد تكدس المواطنين لا سيما المصابين ومخالطيهم أمام صيدلية الإسعاف، للحصول على أدوية المناعة، مشيرا إلى أن هذه المشاهد ستهدر كافة الجهود التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأوضح "عامر"، في بيان له، أن تكدس المواطنين أمام الصيدلية سيتسبب في كارثة كبرى وسيتم نقل العدوى إلى عدد كبير من المواطنين، لا سيما قاطني هذه المنطقة والمارين في شوارعها، مشيرًا إلى أن هذا المكان أصبح بؤرة انتشار لفيروس كورونا.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة التحرك السريع والتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة، وإيجاد آلية لتوصيل الأدوية إلى المصابين في المنازل وتوسيع نطاق الصيدليات التي تتوافر فيها أدوية المناعة.