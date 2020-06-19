مدير "تعليم الإسماعيلية" يصدر التعليمات النهائية لرؤساء لجان الثانوية

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الجمعة اجتماعا ورؤساء لجان الثانوية العامة بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وقيادات التعليم بالمديرية وذلك قبل ساعات من انطلاق الإمتحانات والمقرر لها الأحد القادم.

وشدد الدكتورخالد خلف قبيصي علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتى أكد عليها الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظا علي الطلاب في ظل إنتشار فيروس كورونا مؤكدا انه لا تهاون مع أي مقصر.

وتابع قبيصى، أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة بشأن اكتشاف أي أعراض علي الطلاب حيث يتم عزلة فى الغرفة المخصصة العزل داخل كل لجنة علي أن يحدد الطبيب إمكانية استكمال الامتحان من عدمه أو نقله إلي المستشفى حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية حسب تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية، أن جميع اللجان وعددها 37 لجنة تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال الطلاب حيث سيتم تعقيمها قبل بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه مؤكدا لرؤساء اللجان علي توفير جميع متطلباتهم عن طريق غرفة العمليات وكذلك وسائل الحماية الأزمة والمقررة من قبل الوزارة إلي جانب تجهيزالإستراحات بشكل يليق بهم ويوفر لهم خدمة طيبة خلال فترة الامتحانات

وتابع الدكتورخالد خلف قبيصي، على الجميع أن يتكاتف من أجل الخروج إلي بر الأمان مشيدا بدورمديرية الأمن وعلي رأسها اللواء جمال غزالي مدير أمن الاسماعيلية والتعاون بشأن الإجراءات المقررة لتأمين دخول وخروج الطلاب وموجها رسالة اطمئنان إلي الطلاب وأولياء الأمور.