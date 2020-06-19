العراق يؤكد رفضه القاطع التدخل في شؤونه

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، رفض العراق القاطع للتدخّل في شُؤُونه الداخليّة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم، أن " الوزير عقد اجتماعاً مع سفراء وقائمين بأعمال دول آسيا وأمريكا اللاتينيّة وأستراليا المُعتمدين في العراق؛ وذلك في إطار الاهتمام الذي يُوليه بمناقشة الموضوعات المُشترَكة التي تهمّ الجميع".

وأكّد الوزير "التزام الحُكُومة العراقيّة الكامل بمُواصَلة جُهدها في مُواجَهة التحدّيات وتجاوزها"، داعياً إلى اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة من دون التدخّل في الشؤون الداخليّة للبلدان.

وقال وزير الخارجية العراقي، خلال اللقاء، "من أولوليّات الحكومة تقوية العلاقات مع العالم وفتح آفاق للتعاون بما يحقق المصالح المُشتركة، مؤكدا سعي الحكومة إلى إصلاح النظام الاقتصاديّ، في إشارة"بحسب البيان " إلى الدعوة إلى فتح باب الاستثمار في العراق ".

ولفت إلى أنّ "اللقاء هو لأجل تبادل الآراء ووجهات النظر حول تعزيز العلاقات الدبلوماسيّة، ودعم التعاون مع الشركاء".