بالصور.. العناني يتفقد الإجراءات الوقائية بالفنادق السياحية بالغردقة

تفقد خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، عدد من الفنادق السياحية للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية استعدادا لعودة حركة السياحة الخارجية يرافقه عدد من وكالات الأنباء الأجنبية والعربية لإطلاع وكالات الأنباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الفنادق.

اطلع العناني بشكل عملي على إجراءات السلامة الصحية الجديدة المعتمدة لاستقبال السائحين والزائرين بمختلف المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وجرى مراجعة إجراءات استقبال النزيل وإجراءات المتبعة في المطعم وعلى حمام السباحة وعلى الشواطئ، مؤكدا أن الدولة منحت عددا من التيسيرات للسائحين منذ وصول السائح وخلال إقامته وحتى المغادرة وذلك لتشجيع عودة السياحة.

وبدأت رحلة العناني إلى مدينة الغردقة أمس منذ وصوله إلى مطار الغردقة يرافقه الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران بإطلاع مراسلي وكالات الأنباء الدولية علي ضوابط السلامة الصحية والإجراءات المتبعة داخل مطار الغردقة والالتزام بارتداء الكمامات.

ومن المقرر، أن يغادر وزير السياحة الغردقة اليوم متجها إلى شرم الشيخ عن طريق العبارة لتفقد عدد من الفنادق السياحية للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية استعدادا لعودة حركة الطيران والسياحة الخارجية يرافقه ٣٥ َمن مراسلي القنوات الفضائية و وكالات الأنباء والصحف العالمية.