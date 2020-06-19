وزير السياحة: 100 شخص بحد أقصى في المتاحف مدة ساعة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم إلغاء الخطة التي تم وضعها مسبقا لرفع أسعار زيارة المتاحف 20%، وكان المقرر تنفيذها بداية شهر نوفمبر المقبل، كما قامت الوزارة بتطبيق خطة لتخفيض 50% من الأسعار المطبقة على الأجانب بداية يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر من أجل تشجيع السياحة بكلا من محافظتي الأقصر وأسوان.

وأضاف "العناني" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن مدير المجلس الدولى للسياحة والسفر قد اعتمدت الضوابط التي اتخذتها مصر للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بين السائحين، حتى اعتبر مصر منطقة آمنة للسياحة، موضحا أن الوزارة وضعت أعدادا محددة يستقبلها كل متحف يوميا، حيث إنه لن يتجاوز عدد الزائرين لكافة المتاحف على مستوى الجمهورية 100 شخص كحد أقصى خلال ساعة واحدة، بينما سيشهد المتحف المصري بميدان التحرير ضعف الأشخاص لمدة ساعة أيضا فور افتتاحه.

وأكد أن وزير البترول خفض سعر البترول 10 سنت، لتشجيع السياحة، كما قام وزير الطيران بتخفيض رسوم الطيران والهبوط: "العالم كله بيرخص لعودة السياحة"، بينما قام، بالأمس، بصحبة وزير الطيران بإجراء محاكاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بمطار القاهرة قبل بدء عودة السياحة لمصر تدريجيا: "ممنوع أي رحلة سياحية فيها أكثر من 25 واحد، وممنوع ركوب أي أتوبيس سياحي أكثر من 50%، والليموزين يستخدمها شخصين فقط"، مشيرًا إلى أن مصر ستقوم باستقبال رحلات سياحية بسيطة في بادئ الأمر عبر الدول التي سمحت لمواطنيها السفر خارج الاتحاد الأوروبي، مع التشديد بوجود تأمين صحي ساري المفعول لكل السائحين.