بعد 52 عاما.. 2001 A Space Odyssey يعرض مجددا في بريطانيا

يبدو أن عشاق أفلام المخرج ستانلي كوبريك في بريطانيا، سيكونوا سعداء الحظ بعد اختيار فيلمه 2001 A Space Odyssey ضمن مجموعة مختارة للعرض في السينما مجددا بعد إعادة افتتاحها مرة أخرى.

2001 A Space Odyssey عرض أول مرة في 12 مايو 1968، وهو من إخراج ستانلي كوبريك الذي كتب السيناريو مع Arthur C. Clarke.. ومن بطولة كير دوليا ، جاري لوكوود ، ويليام سيلفستر.. ويحكي الفيلم عن رحلة اكتشاف قطعة أثرية غامضة مدفونة تحت سطح القمر، شرعت البشرية في البحث عن أصولها.

تكلفة إنتاج الفيلم 12 مليون دولار، وأرباحه تخطت الـ 68 مليون دولار، وتقييمه على موقع السينما IMDB 8.3 من 10.

ترشح الفيلم للعشرات من الجوائز، منها 4 أوسكار، وحصدها مرة كأفضل تأثيرات بصرية وذهبت للمخرج ستانلي كوبريك.

وترشح أيضا 2001 A Space Odyssey لخمس جوائز بافتا وحصد منها 3، بالإضافة لحصده عدد آخر من الجوائز.

أخرج ستانلي كوبريك 16 فيلما، بينها 3 قصيرة، وترشح لجائزة أوسكار 13 مرة وحصدها مرة.

وولد ستانلي كوبريك في منهاتن بولاية نيويورك بأمريكا، عام 1928، ورحل عن الحياة عام 1999 عن عمر ناهز 70 عاما.

ومن بين الأفلام التي سيعاد عرضها أيضا، لورنس العرب، 1917، العودة إلى المستقبل، Singin 'in the Rain ،Billy Elliot ،Four Weddings and a Funeral ،Withnail and I، سلسلة Harry Potter بأكملها و Mad Max: Fury Road إلى جانب فيلم "طفيلي" الحائز على جائزة الأوسكار لهذا العام.. وغيره.

وشهدت صناعة السينما خسائر فادحة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.