الزراعة: القليوبية تنتج مليار و92 مليون بيضة سنويا

قال حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة في إنتاج الدواجن بإجمالي إنتاج مليار و92 مليون بيضة من 235 ألف دجاجة، موضحا أن إحدى مزارع منطقة أبو زعبل تنتج 70 مليون بيضة في العام من 270 ألف دجاجة بياض، كما تحتوي على 6 عنابر إنتاج و3 عنابر للتربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمزارع والمستهلك المصري.

وأضاف "زايد" خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، المذاعة على شاشة DMC، وتقدمها الإعلامية إيمان عبد الباقي، أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت أن مصر خالية من إنفلونزا الطيور وتطبيق الاشتراطات الصحية والأمان الحيوي في الإنفلونزا.

وأكد أنه سيتم البدء في تصدير بيض المائدة والطيور والكتكوت للدول العربية والأوروبية خاصة مع اكتفاء مصر ذاتيا من بيض المائدة واللحوم البيضاء بعد الانتهاء من دورة الإنتاج لتلك المزارع.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنهم يطبقون كل اشتراطات الأمان الحيوي في المزارع من تطوير للعمالة وتطبيق الاشتراطات الحيوية لمنظمة الصحة والطب البيطري.