مطار القاهرة يستقبل 610 مصريين عائدين من السعودية والجزائر والأردن

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها نحو 610 مصريين من عائدين من السعودية والجزائر والأردن، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر أن المطار استقبل رحلة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من الجزائر على متنها 152 مصريا، ورحلة تابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران قادمة من الأردن على متنها 174 مصريا، ورحلة تابعة للخطوط السعودية على متنها 171 مصريا من العالقين بالرياض، ورحلة تابعة لمصر للطيران، قادمة من المدينة المنورة، وعلى متنها 115 مصريا.