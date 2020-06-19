يوميات كورونا في الخليج: ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 145991 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.499.988 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 452.852، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.450.450 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة بالوباء ليرتفع الإجمالي 145991 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 2253 حالة تعافي ليبلغ إجمالي المتعافين بالمملكة 93915 حالة كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 1139حالة .

قطر تقترب من تسجيل 85 ألف إصابة بالوباء

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الخميس تسجيل 4 وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 86 حالة، وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 1267 حالة إصابة بكورونا المستجد ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 84441.

وأشارت الوزارة القطرية، إلى تسجيل 1470 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 63642 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 739 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 302 لعمانيين و437 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26818 و119 وفاة وتماثل 13264 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2347، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس تسجيل 4 وفيات بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 52 حالة إضافة إلى تسجيل 406 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن من بين الإصابات الجديدة 216 حالة هي لعمالة وافدة و189 حالة لمخالطين وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 14185 بعد تسجيل 319 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5724 حالة

ارتفاع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 43752 حالة

وفي الإمارات، قالت السلطات، أمس الخميس، إنه تم تسجيل 388 إصابة جديدة بالوباء ليبلغ إجمالي الاصابات 43752 حالة، وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنها سجلت 704 حالة شفاء جديدة ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 30241 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى أن الوفيات المسجلة، من جراء الإصابة بالفيروس هي 3 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 298 حالة، موضحة أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي.

وفي الإمارات، نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول بروتوكول تنظيم السفر لمواطني ومقيمي الدولة، حيث إن كافة المعلومات المتعلقة بالبروتوكول تم الإعلان عنها من خلال الإحاطة الإعلامية لللحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية "كونا".

وشددت "الطوارئ والأزمات"، على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية، كما أهابت بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في الكويت إلى 38074

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 541 حالة، ومن بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 283 حالة لمواطنين كويتيين، أي ما نسبته 52.31 % من الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة، و 258 حالة لجنسيات مختلفة، أي ما نسبته 47.69 % من الحالات المسجلة، ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها 38074 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية. وبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد 29512 حالة، بعد إعلان شفاء عدد 616 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.