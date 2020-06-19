أبقار وأغنام وماكينات خياطة للمعيلات بالمناطق الأكثر فقرا بالمنيا

وزع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رؤوس ماشية عباره عن أبقار وأغنام وماكينات خياطة مجانا على الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة في المناطق الأكثر فقرا واحتياجا، وذلك بقرية الجهاد التابعة لمركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا.

قال الدكتور هاني عبد العاطي درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية والتنمية المستدامة، إن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة ووزارة الزراعة وبالتعاون مع منظمة التنمية الزراعية "إيفاد"، لتوزيع منح لسيدات معيلات أو أكثر فقرا في قري عمل المشروع بمركزي غرب الفشن "العدوة"، وسمالوط.

وأضاف أنه جري توزيع 83 منحة تتمثل في 19 أبقار، 124 أغنام، ماكينات خياطة، ريشات، ديب فريزر، مقارش حبوب تساعد في عملية تغذية الإنتاج الحيواني.

أوضح "درويش" أن عملية اختيار المستفيدات تمت من خلال الصندوق الاجتماعي إذ يتم اختيار الأكثر فقرا في تلك المناطق، ويتم عقد دورات تدريبية وعمل مشروع زراعي مستدام حتي بعد انتهاء فترة عمل المشروع، إضافة لقدرتهن علي تنفيذ جميع بنود المشروع من تربية وعلاج بيطري وتغذية، ويوجد مشغل لتدريب الحاصلات علي ماكينات الخياطة، وكذا يتم تدريبهن علي عملية التسويق.

وقال "درويش" إن المشروع له أنشطة أخري إذ يدخل في نواحي عديدة بالمناطق المستهدفه وتشمل العدوة وسمالوط بالمنيا، غرب الفشن ببني سويف، أسوان، وادي النقره، وادي الصعايده، ومطوبس بكفر الشيخ، وهي في الأساس قري خريجين أو صغار منتفعين استلموا مساحات أرض زراعية تتراوح بين فدانين ونصف إلى خمس، ونقدم لهم خدمات ومنها إنشاء مدارس، توصيل مياه شرب، حضانات، عيادات بيطريه، عيادات طبيه، مياه ري، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصه التي تشرف علي تنفيذ تلك الخدمات.