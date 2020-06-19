صور.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع تطوير وتجميل شارع الجمهورية  

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة أعمال التشجير والتجميل بشارع الجمهورية بعد اكتمال أعمال الرصف من الجانبين.

ووجه نواب رئيس المدينة لشئون حي شرق وغرب المدينة، بتكثيف أعمال الزراعة والتجميل بشوارع كفر الشيخ، مع زيادة المسطحات الخضراء، مع تكثيف أعمال الري بصفة مستمرة خلال فترة فصل الصيف.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، وجه برفع كفاءة شارع الجمهورية بعاصمة المحافظة، بجانب إنهاء أعمال الرصف المتبقية، مع زيادة أعمال التجميل بجميع شوارع العاصمة بحي شرق وغرب المدينة، خاصة المدخل الرئيسي.