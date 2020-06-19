بينها "العاصمة الإدارية".. وزيري يكشف عن افتتاح عدد من المتاحف الفترة المقبلة

كشف الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، عن أنه خلال الـ 55 يومًا القادمين، سيتم افتتاح متاحف جديدة لأول مرة في مصر مثل متحف المركبات الملكية ببولاق، والذي تم العمل به قبل أحداث 2011، واستأنف العمل منذ بضع سنوات، ومتحف كفر الشيخ، والذي بدأ العمل به منذ سنتين، وسيتم الإعلان عن الاكتشافات التي تمت به، بمنطقة "بوتو" تل الفراعين.

وأضاف وزيري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، خلال جولته مع وزير السياحة لتفقد عدد من الفنادق السياحية بالغردقة، أنه تم نقل 2500 قطعة أثرية بمتحف آثار شرم الشيخ كأول مرة يتم افتتاحه بها أسوة بمتحف الغردقة، مؤكدًا أنه سيضم المتحف في جنابته أحدث الاكتشافات الأثرية، وخاصة كشف منطقة سقارة والتي تمت برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، والذي يحتوي على مومياوات القطط والثعابين.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للآثار أنه سيتم افتتاح متحف العاصمة الإدارية والذي تم نقل مسلتين إليه وتم ترميمه بآياد مصرية خالصة، ليكون محاكاة عن العواصم المصرية، ومصر على مر عصورها، وصولًا إلى العصر الحديث.

وأضاف وزيري أنه سيتم افتتاح متحف الفسطاط، ونقل الموميات الملكية إليه في خلال تلك المدة، بالإضافة إلى افتتاح قصر البارون والذي تم بتكلفة 175 مليون جنيه.