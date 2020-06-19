فيديو.. زفة بالطبل والمزمار البلدي دون اتباع التباعد الاجتماعي رغم التحذيرات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية مقطع فيديو يظهر خلاله فرح شعبي بقرية كفر عزب غنيم التابعة لمركز كفر شكر حيث يرقص أهالي العريس على أنغام الطبل البلدي والمزمار في فرحه وسعادة غامرة بزفاف نجلهم "ع. س"، رغم قرار رئيس الوزراء، بإلغاء الأفراح ومنع التجمعات، والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالرقص على أنغام الطبل البلدي والمزمار، دون ارتداء كمامات أو إجراءات وقائية أو احترازية دون شخص واحد ارتدى كمامة وبدلة واقية في مشهد يكشف غياب الوعي لدى المواطنين بمدى خطورة التزاحم في انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد خصوصا بعد أن احتلت القليوبية المركز الثالث في الإصابة بفيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء قد أصدر بعض الإجراءات الالزامية، حفاظا على أرواح المواطنين وللحد من فيروس كورونا، منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي، ومنع كافة التجمعات بكل اشكالها وانواعها حفاظا على حياة وأرواح المواطنين من انتشار وتفشي فيروس كورونا.