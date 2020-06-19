الإسماعيلية تفتح شارع سوق الجمعة الرئيسي للمارة بعد إغلاقه 25 عاما  

أعلن المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الاسماعيلية، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الإسراع في الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع الرئيسى بسوق الجمعة للخضر والفاكهة وإعادة رصفه من جديد وإنارته بالكامل وذلك بعد أن تم إخلاء السوق وخاصة المدخل الرئيسى للسوق ومحيط السكة الحديد وتقاطع شارعي الثلاثيني مع السكة الحديد ومنطقة السلم وكوبري عبور المشاه.

وأشار إلى أنه تم إخلاء تلك المنطقة تماما من جميع الفروشات العشوائية وباعة الخضر والفاكهة وإعادة فتح الشارع الرئيسى بعد أن ظلت تلك المنطقة تعانى لعشرات السنيين من العشوائية والتلوث البيئي والازدحام وكانت تؤرق شعب الإسماعيلية لسنوات طويلة، وإعادة فتح الشارع بعد أن ظل مغلقا لأكثر من 25 عاما.

وأشار الشيمى إلى ان خطة تطوير منطقة سوق الجمعة بالكامل تتم بالتعاون مع المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء وبعد أن تم الانتهاء من تطوير السوق بالكامل وبناء محلات جديدة ومتطورة ومجموعة كبيرة من الفروشات فضلا عما يجرى تنفيذه من أعمال المرحلة الثالثة لتطوير السوق وتزويدها بكافة المرافق الأساسية والخدمات ليكون سوقا حضاريا يليق بالمظهر المالى للمحافظة، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف الشارع الرئيسى بمنتصف السوق ليسمح بتيسيروتسهيل حركة مرور المركبات بهذا الشارع بطوله بالكامل.