"هولا هوب".. مصطفى خاطر مدرب تخسيس.. وروجينا: "استفدت أوي يا عمري"
"خاطر": فيديو كل يوم جمعة لإنقاص الوزن.. وأوس أوس: بتابعك من جزر القمر
كتب:
هبة أمين
05:06 م | الجمعة 19 يونيو 2020
قال الفنان مصطفى خاطر، إنه سيقوم بمساعدة متابعيه عبر مواقع "السوشيال ميديا"، في خسارة الوزن الزائد، من خلال نشر فيديوهات لحركات رياضية يقوم بها، وذلك بشكل أسبوعي يوم الجمعة.
ونشر "خاطر" عبر حسابه على إنستجرام، فيديو له يشرح فيه حركات الـ"هولا هوب"، تحت عنوان "صباح الرياضة والتفاؤل".
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جمعه مباركه صباح الرياضه والتفائل #مصطفي_خاطر#hola_hop #mostafa_khater #instagram
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وسقط الـ"الهولا هوب" من جسد مصطفى خاطر، الذي لم يستطع التحكم في حركاته الراقصة، وتسبب في انتزاع ضحكات من يقوم بتصويره.
وعلق له الفنان أوس أوس، زميله في فرقة "مسرح مصر": "عاش ياكوتش، إحنا متابعينك من جزر القمر".
وعلقت الفنانة روجينا، بطريقة "فدوي" التي جسدت دورها في مسلسل البرنس، بقولها: "أنا استفدت أوي ياعمري، مستنية التدريب اللي جاي ياكوتش".