4 فنادق جديدة تحصل على شهادة السلامة الصحية لاستقبال نزلاء السياحة

أقرت لجان الفحص المشتركة علي المنشآت السياحية والفندقية اليوم الجمعة باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي شيراتون سومه باي، وكاسكيدز، وامبريال شمس، وصن وينجز وتر ورلد واستلمت الفنادق شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأفادت منال صالح مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم فنادق جديدة تحصل على شهادة السلامة الصحية لاستقبال نزلاء السياحة إجمالي الفنادق السياحية التي تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية حتي اليوم 91 فندق ومنتجع سياحى على موافقة التشغيل بنسبة 50 ٪ مؤكدة أنه لا ضوابط واشتراطات جديدة للفنادق التي ستستقبل السياحة الخارجية وتخضع تلك الفنادق لنفس الضوابط والشروط المقررة من لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن اجمالى الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية وصل الي 266 فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.