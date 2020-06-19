رامز أمير: هغير مفهوم الأكشن في الوطن العربي

نشر الفنان رامز أمير صورة له عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب أمير: البوست ده ليا وليكم نقرأه مع بعض فى المستقبل عشان سبب فى دماغى هقولكم عليه ساعتها.. إن شاء الله لو ربنا فضل مدينى الصحة، بوعد نفسى وبوعدكم أنى هغير مفهوم الأكشن فى الوطن العربى، هرفع السقف ومحدش هيعرف ينزله تاني.

وتابع، "عارفين ليه واثق أوى كده.. عشان أنا واثق فى ربنا فوق ما تتخيلوا لأنى مبعملش حاجة فى حياتى غير أنى بجتهد ولكل مجتهد نصيب".

واختتم منشوره قائلا، "بجد معنديش مشكلة أموت وأنا بعمل الحاجة اللى بحبها، خليكوا فاكرين الكلام ده كويس واللى خايف يروح".