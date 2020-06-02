خروج الفنان رامز أمير من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية

أعلن الفنان رامز أمير، عن خروجه من المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا، قائلًا: "الحمد لله أنا دلوقتى فى البيت وبقيت أحسن كتير".

وكتب رامز أمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إن شاء الله الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى وتأهيل على طول عشان أرجع اتشقلب بسرعة، وبالنسبة للإصابة مكنتش حابب أقولكم بظبط هي إيه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف، أنا جالى قطع فى الرباط الداخلى فى الأنكل وكسر فى الشظية، ودول اتعملوا فى العملية الأولى".

وتابع: "الصورة التانية للحجات اللى كانت جوة رجلى وشيلتها فى العملية التانية.. الحمد لله عمر الشقى بقى، إن شاء الله هطمنكم أول بأول، هعيشكم معايا فترة التأهيل وهوريكم إزاي لما تقع تقوم تانى وتضحك على نفسك كمان.. يا رب بس تجربتى دى تبقى حافز ليكم".