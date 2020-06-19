شن حملة لمنع تواجد الباعة الجائلين والأهالي أعلى كوبري الكيمان بالأقصر

شن رجال الوحدة المحلية بمجلس قروى الكيمان بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، حملة لإخلاء كوبري القرية من تجمعات الباعة الجائلين ومنع تواجد الأهالي عليه لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكافحة أية تجمعات على كبارى القرى.

وتم خلال الحملة القيام بأعمال رش وتعقيم كوبرى قرية طفنيس المطاعنة، وإخلاءه من التجمعات وذلك للسيطرة على التزاحم بتلك المنطقة وعدم انتشار كورونا المستجد بين المواطنين بالقرية، حيث أن الكوبرى يتجمع عليه المواطنين على مدار الساعة وبالأخص فى الصباح مع تواجد البائعين مما يعرضهم لخطر العدوى.