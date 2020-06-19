«المركزى» يطرح أذون خزانة بـ13.5 مليار جنيه الأحد

يطرح البنك المركزى، صباح الأحد، أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة، وأعلن البنك، عبر موقعه الإلكترونى، أمس، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الثانى 7 مليارات، لأجل 266 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.وكانت الوزارة طرحت، الخميس الماضى، أذون خزانة بقيمة إجمالية 30.4 مليار جنيه مقابل إصدار أذون 182 يوماً بقيمة 15.9 مليار بمتوسط أسعار فائدة 12.79%، فضلاً عن إصدار أذون خزانة أجل 357 يوماً بقيمة 14.5 مليار بمتوسط أسعار فائدة 12.89%.