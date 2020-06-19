بريطانيا تسجل 173 حالة وفاة جديدة و1346 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، 173 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 135 حالة وفاة أمس.

وأكدت "الصحة البريطانية" في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي فيروس كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 42461 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ورصدت الوزارة 1346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 1218 إصابة أعلنت عنها أمس، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة المُسجلة في المملكة المتحدة 301815 إصابة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم عن خفض مستوى الخطر الوبائي في البلاد من الدرجة الرابعة (وهي الأعلى) حتى الثالثة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات، والمرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد الإصابات.