وكيل "تعليم مطروح" يستقبل رؤساء لجان الثانوية العامة بالإستراحات

استقبل لدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ،اليوم، الجمعة ترافقه سناء عبدالعال مشرف عام الإستراحات الحكومية رؤساء لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح والذين توافدوا منذ الصباح لبدء عملهم باللجان الإمتحانية وذلك بحضور عبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مرسى مطروح التعليمية وأعضاء اللجنة الثلاثية ومشرفى الإستراحات.

ورحب "النيلى" بأعضاء اللجان الإمتحانية ناقلا لهم تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومؤكدا أن تعليم مطروح أعد لهم إستراحات متميزة تم تجهيزها وفق الإجراءات الوقائية فى مواجهة كورونا وتتوافر بها الأجواء المعيشية الجيدة التى تليق بقيمة ومكانة المعلم المصرى.