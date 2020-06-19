تعرف على إرشادات تعليم القاهرة لطلاب الثانوية للوقاية من كورونا

وزعت مديرية التربية التعليم بالقاهرة رسائل وإرشادات توعية للطلاب داخل لجان الثانوية العامة للوقاية والحذر من فيروس كوونا حفاظا على سلامة الطلاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب خلال إنطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل وجاء فى تلك الإرشادات التالى:

- ارتداء القفازات والكمامات بشكل جيد قبل الإنطلاق من البيت للتوجه إلى قاعة الامتحان.

- الإبقاء على الكمامة أثناء الامتحان حتى العودة للبيت.

ـ تجنب المصافحة أو المعانقة أو التجمع والاكتفاء بالحديث مع الآخرين من مسافة لا تقل عن متر.

- ضرورة التعاون مع موظفى الصحة والمرشدين التربويين والمراقبين لضمان أقصى درجات الحيطة والأمان.

- مغادرة الطلاب للمدرسة بشكل فردى فور الانتهاء من الامتحان، وعدم التواجد أو التجمهر فى الساحات وفى محيط المدرسة أو فى طريق عودتهم لمنازلهم.

- يفضل الذهاب للقاعة سيرا على الأقدام بوقت كاف، وعند الاضطرار لاستخدام الحافلات يجب الحفاظ على مسافة كافية من الركاب وتجنب لمس الأسطح المشتركة.

- تجنب مشاركة أى أدوات مع الآخرين كالاقلام وغيرها.

- تنظيف اليدين بالماء والصابون أو الجل الكحولى قبل وبعد الانتهاء من الامتحان.

- إذا كنت مريضا أو مخالطا لمريض أو ممن يفترض وجوده فى الحجر المنزلى أو تسكن فى منطقة معزولة صحيا، يجب الامتناع عن التوجه للامتحان، وتبليغ المدرسة أو رئيس القاعة عن سبب التغيب والالتزام بتعليما وزارتى التعليم والصحة بهذا الخصوص.