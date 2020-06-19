تعليم القاهرة لطلاب الثانوية: اطمئنوا وابتعدوا عن الشائعات

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر المركز الإعلامي برعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، حملات إعلامية توعوية وبث رسائل طمأنة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين والمعلمين بمناسبة امتحانات الثانوية العامة المقرر إنطلاقها الأحد المقبل.

وأكد محمد عطية مدير المديرية أن الوزارة ومحافظة القاهرة حريصة على سلامة الطلاب فى المقام الأول، حيث توجد متابعة من محافظ القاهرة لكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى فترة الامتحانات على أن تنتهي الامتحانات بسلام وأمان.

وأضاف لـ"الوطن" أن مديرية تعليم القاهرة مستعدة لماراثون الثانوية العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية والاحترازية واستلام جميع الإدارات لبوابات التعقيم الإلكترونية والانعقاد المستمر لغرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية علي مدار اليوم.

وأشار إلى تركيب جميع بوابات التعقيم الإلكترونية بجميع اللجان واستلام الإدارات أدوات التعقيم والتطهير والمعقمات والكمامات والأقنعة الواقية، وجميع المستلزمات من مخازن المديرية، علاوة على التعقيم اليومي لديوان عام للمديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس مقر اللجان والاستراحات، إضافة إلى توفير أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد للعاملين والمترددين علي الديوان والإدارات والمدارس، وأيضا توفير الكمامات منذ بدء أزمة فيروس كورونا، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية المنظمة للعمل والتشديد علي العاملين بارتداء الكمامة وعدم السماح بدخول ديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بدونها.

وأوضح، أن رجال مديرية تعليم القاهرة أوفياء يعملون بكامل طاقتهم، ككتائب دعم فني وغرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية والوزارة والمحافظة، وجاهزون للتدخل السريع في أي موقف ورفع حالة التأهب وتفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث.

ودعا الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية، واتباع التعليمات، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

من جانبه، أشار محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية إلى الانتهاء من صيانة جميع اللجان والاستراحات، مؤكدا علي حشد الموارد والطاقات لمواجهة الأزمة والتعامل معه.